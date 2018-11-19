БК "Самара" обыграл в Москве МБА со счетом 77:54

19.11.2018 10:06 Читали 1

В воскресенье, 18 ноября, в МТЛ Арена в Самаре игроки БК "Самара" встретились в московским клубом "МБА".

Баскетболисты БК "Самара" уверенно переиграли московский МБА со счётом 77:54, об этом сообщает официальный сайт клуба. Самарские баскетболисты "отдали" москвичам только первую четверть, которая закончилась 13:14 в пользу гостей. К большому перерыву БК "Самара" уже вёл в счёте 35:23.

дальнейшем разрыв в счёте только увеличивался, после третьей четверти самарцы вели 55:37. В итоге табло зафиксировало крупную победу волжан 77:54.

Самарцы закрепились на третьем месте в Суперлиге, имея в активе 7 побед в 9 матчах. Следующую игру БК "Самара" проведет 21 ноября против "Купол-Родники". Игра пройдёт в "МТЛ Арене".