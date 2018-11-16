"Балтика" вдвое увеличила сбор отходов ПЭТ-упаковки для переработки

16.11.2018 16:20 Читали 4

15 ноября — Всемирный день вторичной переработки, цель которого привлечь внимание к проблемам обращения с отходами. Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, только за десять месяцев 2018 года направила на переработку почти 45 000 тонн отходов, из них 3 600 тонн — ПЭТ-упаковка. Тем самым компания выполнила взятое на себя обязательство − отправить на переработку в 2 раза больше отходов ПЭТ по сравнению с прошлым годом.

Работая в этом направлении, предприятие руководствуется, с одной стороны, законодательством, которым предусмотрена приоритетность самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя по отношению к уплате экологического сбора, а с другой − программой устойчивого развития Carlsberg Group "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", одна из целей которой − на 30% снизить углеродный след по всей цепочке поставок.

Компания с 2013 года инвестирует напрямую в развитие инфраструктуры раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки, активно сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами.

Вся работа ведется в рамках собственного проекта компании "Принеси пользу своему городу". С начала этого года она вместе с партнерами установила 1 177 новых контейнеров в Челябинске, Первоуральске, Пензе, Смоленске, Рязани, Нижнем Новгороде, Новомосковске, Бору, Москве, Томске, Кемерово, Воронеже. В общей сложности проект охватывает свыше 30 городов, парк собственных контейнеров компании сейчас насчитывает более 3 000 штук.

"В настоящее время формируется новая модель управления отходами в нашей стране. "Балтика" как лидер пивоваренного рынка хочет быть частью этого процесса, при помощи инвестиций и партнерства вносить свой вклад в создание условий для раздельного сбора и переработки, − говорит Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. — Выбрав путь самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя, наша компания прикладывает максимум усилий для выполнения установленных правительством нормативов утилизации отходов. Однако из-за неразвитости системы добиться этого сейчас крайне сложно. В этом году мы смогли увеличить сбор ПЭТ-упаковки по сравнению с прошлым годом, но по некоторым видам отходов испытываем трудности с обеспечением нужных объемов. В этой связи мы очень обеспокоены предложениями правительства многократно увеличить размеры ставок экологического сбора за невыполнение нормативов. Считаем, что для создания эффективной системы обращения с отходами, необходимо обеспечить постепенную трансформацию системы и избежать резких скачков ставок экобсора. Предсказуемость регулирования, включение инвестиций компаний в счет уплаты экосбора будут стимулировать бизнес самостоятельно исполнять расширенную ответственность производителя".