16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Балтика" вдвое увеличила сбор отходов ПЭТ-упаковки для переработки

Читали 4

15 ноября — Всемирный день вторичной переработки, цель которого привлечь внимание к проблемам обращения с отходами. Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, только за десять месяцев 2018 года направила на переработку почти 45 000 тонн отходов, из них 3 600 тонн — ПЭТ-упаковка. Тем самым компания выполнила взятое на себя обязательство − отправить на переработку в 2 раза больше отходов ПЭТ по сравнению с прошлым годом.

Работая в этом направлении, предприятие руководствуется, с одной стороны, законодательством, которым предусмотрена приоритетность самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя по отношению к уплате экологического сбора, а с другой − программой устойчивого развития Carlsberg Group "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", одна из целей которой − на 30% снизить углеродный след по всей цепочке поставок.

Компания с 2013 года инвестирует напрямую в развитие инфраструктуры раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки, активно сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами.

Вся работа ведется в рамках собственного проекта компании "Принеси пользу своему городу". С начала этого года она вместе с партнерами установила 1 177 новых контейнеров в Челябинске, Первоуральске, Пензе, Смоленске, Рязани, Нижнем Новгороде, Новомосковске, Бору, Москве, Томске, Кемерово, Воронеже. В общей сложности проект охватывает свыше 30 городов, парк собственных контейнеров компании сейчас насчитывает более 3 000 штук.

"В настоящее время формируется новая модель управления отходами в нашей стране. "Балтика" как лидер пивоваренного рынка хочет быть частью этого процесса, при помощи инвестиций и партнерства вносить свой вклад в создание условий для раздельного сбора и переработки, − говорит Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. — Выбрав путь самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя, наша компания прикладывает максимум усилий для выполнения установленных правительством нормативов утилизации отходов. Однако из-за неразвитости системы добиться этого сейчас крайне сложно. В этом году мы смогли увеличить сбор ПЭТ-упаковки по сравнению с прошлым годом, но по некоторым видам отходов испытываем трудности с обеспечением нужных объемов. В этой связи мы очень обеспокоены предложениями правительства многократно увеличить размеры ставок экологического сбора за невыполнение нормативов. Считаем, что для создания эффективной системы обращения с отходами, необходимо обеспечить постепенную трансформацию системы и избежать резких скачков ставок экобсора. Предсказуемость регулирования, включение инвестиций компаний в счет уплаты экосбора будут стимулировать бизнес самостоятельно исполнять расширенную ответственность производителя".

Версия для печати

Новости

Назад. 16 ноября 2018
"Балтика" вдвое увеличила сбор отходов ПЭТ-упаковки для переработки

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девочка

Отделом МВД России по г. Новокуйбышевску разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Прохорова Виктория Сергеевна 2003 года рождения, которая ушла из дома 6 октября 2018 года и до настоящего времени не вернулась. Сотовый телефон отключен.

Он и она