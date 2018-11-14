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В Самаре задержаны две несовершеннолетние девушки, подозреваемые в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

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Следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней местных жительниц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства, в крупном размере).

По версии следствия, 23 октября 2018 года 16-летняя подозреваемая приобрела наркотическое средство, общей массой более 60 грамм, а 1 ноября 2018 года 17-летняя подозреваемая приобрела наркотическое средство, общей массой более 140 грамм, находящееся в свертке, в котором было 100 пакетиков, с целью последующего сбыта. Однако, довести свой преступный умысел подозреваемые не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении одной из подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении другой — в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Новости

Назад. 14 ноября 2018
В Самаре задержаны две несовершеннолетние девушки, подозреваемые в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере
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