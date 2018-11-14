У подследственного полковника ФСБ нашли гранаты в строящемся доме

14.11.2018 15:32

Гранаты в строящемся доме нашли у полковника ФСБ Сергея Гудованого.

"Обвинение по этому факту не предъявлено, на территории работали строители, много кто имел доступ к этому месту", - отметил адвокат Гудованого Андрей Карномазов.

Тем временем УФСБ по Самарской области инициировало выселение полковника из дома (другого). Как сообщили в суде Самарского района, иск о лишении служебного жилья будет рассмотрен 22 ноября в режиме конференц-связи с Гудованым. Полковник также уже уволен из регионального управления ФСБ.

Сам полковник давно не был ни в строящемся жилье, ни в служебном: он находится в следственном изоляторе с апреля 2018 года.

Напомним, его обвиняют в получении взятки. Вместе с ним при получении 1,5 млн руб. задержали начальника отдела "М" УФСБ полковника Павла Чермашенцева. Затем у Гудованого в кабинете при обыске нашли около 84 млн рублей.

Мероприятия проводились в рамках внутренней проверки в ФСБ.

Кроме двух полковников, по делу проходят обвиняемыми 43-летний саратовский бизнесмен Алексей Пашкевич и 56-летний Сергей Булатов, а также самарский ресторатор Станислав Горчаков. По версии предварительного следствия, они участвовали в передаче взятки.

Кроме того, позже в отношении Гудованого возбудили второе уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело еще по одному эпизоду - в отношении него и сотрудника уже центрального управления по якобы имевшим место крышеваниям нефтебаз, нефтеточек и тому подобного, - рассказывал адвокат Гудованого Андрей Карномазов. - Гудованый категорически отрицает причастность к крышеванию".