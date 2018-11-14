Сотрудник самарской автомойки за ночь разбил две иномарки

14.11.2018 12:29 Читали 2

В Октябрьском районном суде Самары 13 ноября вынесли приговор бывшему сотруднику автомойки. Андрей Чернов за одну ночь сумел разбить две иномарки, которые оставили для химчистки салона.

Инцидент произошел 24 августа 2018 года. Две девушки оставили на автомойке на ул. Мичурина свои Citroen и Honda для химчистки салона. На следующее утро, когда они приехали забирать машины, оказалось, что обе иномарки разбиты.

Проверили записи камер видеонаблюдения, и оказалось, что машины взял покататься сотрудник Андрей. Сначала он уехал на одной около 4:00, а когда возвращался, протаранил ворота автомойки. На этом молодой человек не успокоился, и в начале шестого утра решил покататься на второй иномарке, наехал на бордюр, повредил два колеса и практически на ободах вернулся на автомойку.

Уголовное дело в отношении Андрея Чернова возбудили по статье "Угон".

"Всего ему вменяли два эпизода угона, — рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова. — Вину он полностью признал, дело рассматривалось в особом порядке".

Молодой человек так и не смог внятно объяснить свой поступок: говорит, что был пьян, но и в нетрезвом состоянии обычно такого себе не позволяет.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы. Также в ближайшее время хозяйки покалеченных иномарок предъявят ему гражданские иски о возмещении затрат на ремонт машин.