Сотрудник самарской автомойки за ночь разбил две иномарки

Инцидент произошел 24 августа 2018 года. Две девушки оставили на автомойке на ул. Мичурина свои Citroen и Honda для химчистки салона. На следующее утро, когда они приехали забирать машины, оказалось, что обе иномарки разбиты.
Проверили записи камер видеонаблюдения, и оказалось, что машины взял покататься сотрудник Андрей. Сначала он уехал на одной около 4:00, а когда возвращался, протаранил ворота автомойки. На этом молодой человек не успокоился, и в начале шестого утра решил покататься на второй иномарке, наехал на бордюр, повредил два колеса и практически на ободах вернулся на автомойку.
Уголовное дело в отношении Андрея Чернова возбудили по статье "Угон".
"Всего ему вменяли два эпизода угона, — рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова. — Вину он полностью признал, дело рассматривалось в особом порядке".
Молодой человек так и не смог внятно объяснить свой поступок: говорит, что был пьян, но и в нетрезвом состоянии обычно такого себе не позволяет.
Суд признал его виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы. Также в ближайшее время хозяйки покалеченных иномарок предъявят ему гражданские иски о возмещении затрат на ремонт машин.