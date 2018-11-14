В Тольятти мужчина убил коллегу на рабочем месте во время пьяной ссоры

14.11.2018 10:26 Читали 1

Сотрудники полиции Тольятти задержали 40-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в убийстве коллеги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти поступила информация, что на территории одного из учреждений Комсомольского района мужчина получил ножевое ранение, от которого впоследствии скончался.

По предварительным данным, 41-летний местный житель, подрабатывающий в этом учреждении, распивал спиртные напитки со своим коллегой. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого последний схватил нож и нанес оппоненту удары.

В ходе отработки прилегающей территории оперативники задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался мужчина без определенного места жительства, ранее не судимый. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Предполагаемое орудие преступления - нож - изъято. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.