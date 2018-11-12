С начала года в бюджет области поступило 6,66 млрд рублей от акцизов на пиво

12.11.2018 16:01 Читали 4

В 2019 году регион планирует получить с акцизов на алкогольную продукцию 10,8 млрд рублей, большая часть из них - 8,5 млрд - ляжет на плечи самарских производителей пива. При этом если в абсолютных величинах объемы поступающих в казну средств от пивоваренной отрасли остаются стабильно высокими, то в процентном соотношении в последние годы наблюдается серьезный спад.

По данным регионального министерства финансов, на 1 ноября 2018 года поступления налогов в консолидированный бюджет Самарской области от организаций, основным видом деятельности которых является производство напитков (без учета акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%), составило 7 528 689 тыс. рублей. Из них 6,66 млрд рублей - это только акцизы на пиво (в общей доле налогов региона они идут следом за нефтянкой). Если соотнести их объем с налоговыми доходами бюджета, то получается, что пивная отрасль одними лишь акцизами обеспечивает 5,6% всех налоговых платежей региона. Схожая картина сложилась и по итогам 2017 года - 5,8%, в то время как в 16-м и 15-м годах на пивные акцизы приходилось более 7%, а в 2014 году этот показатель превышал 9%.

Динамика поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Самарской области от производителей напитков, тыс. рублей.

В ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков в Самарской области входят четыре производителя напитков: Пепсико Холдингс, ЗАО комбинат шампанских вин и коньяков "Росинка", ОАО "Жигулевское пиво" и Пивоваренная компания "Балтика". Доля последней из всех акцизных пивных платежей в 63-м регионе занимает 84%. Только за девять месяцев 2018 года "Балтика-Самары", не считая прочих налогов, перечислила в бюджет Самарской области 5,5 млрд акцизов. Всего же за период с 2003 по 2017 год филиал "Балтика-Самара" выплатил в региональную казну более 61 млрд рублей акцизов.

Добавим, что 31 октября в ходе доклада о проекте областного бюджета на 2019-2021 гг. министр финансов Андрей Прямилов заявил, что в 2019 году ожидается рост акцизов от продажи алкоголя на 7% по сравнению с 2018 годом. В денежном выражении эта сумма составит 10,8 млрд рублей.