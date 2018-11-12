"Открытие Брокер" проведет в ноябре онлайн-конференцию с легендарным трейдером Ларри Уильямсом

12.11.2018 15:38 Читали 6

"Открытие Брокер" открывает регистрацию участников онлайн-конференции "Трейдинг в России и США: разбор полетов с Ларри Уильямсом". Телемост с легендарным американским трейдером, запланированный на 24 ноября, станет одним из самых масштабных мероприятий о трейдинге и инвестициях в России за последние годы. В ходе мероприятия Ларри Уильямс расскажет о своей торговой стратегии, научит распознавать торговые сигналы и прогнозировать движение котировок, а также ответит на вопросы пользователей.

Онлайн-конференция "Трейдинг в России и США: разбор полетов с Ларри Уильямсом" станет уже вторым мероприятием с участием легендарного трейдера, организованным для российской аудитории компанией "Открытие Брокер". Решение провести телемост с Ларри Уильямсом связано с огромной популярностью в России торговых методик абсолютного чемпиона мирового чемпионата Robbins World Cup, заработавшего 11 376%.

Программа онлайн-конференции с Ларри Уильямсом разделена на несколько блоков. В рамках первого блока "Финансовые рынки сегодня", который начнется в 11:00 мск, эксперт рассмотрит текущую ситуацию на финансовых рынках мира и России и представит прогноз дальнейшего движения индексов и ключевых финансовых инструментов.

Главная "изюминка" онлайн-встречи - возможность прямого общения россиян с легендой биржевого рынка. В сессии "Вопрос-ответ" (12:30) Ларри Уильямс ответит на вопросы, которые зарегистрированные пользователи смогут выслать заранее или во время конференции, и даст конкретные советы по эффективному трейдингу.

В заключительной части конференции (13:00) Ларри Уильямс озвучит аудитории свои инвестиционные идеи. В рамках блока, посвященного практическим аспектам торговли на биржевых площадках, эксперт выделит наиболее привлекательные активы и ценные бумаги. Модератором сессии выступит известный российский трейдер с многолетним стажем Андрей Сапунов.

Для участия в большой онлайн-конференции "Трейдинг в России и США: разбор полетов с Ларри Уильямсом" необходимо зарегистрироваться на сайте "Открытие Брокер" и оплатить участие. Для просмотра трансляции достаточно иметь стабильный доступ в интернет, достаточный для потокового видео. Для удобства зрителей во время трансляции будет работать профессиональный синхронный переводчик.

"Успешный трейдинг - это проверка вашей финансовой подкованности и выдержки. Умение вовремя определять зарождение тренда и хладнокровие важны не меньше, чем торговая стратегия. Я буду очень рад поделиться своим опытом работы на финансовых рынках и наблюдениями за происходящими событиями с вами - пожалуй, самой живой и любознательной аудиторией", - прокомментировал Ларри Уильямс.

"Ларри Уильямс - не только один из самых известных трейдеров в истории, но и, пожалуй, единственный инвестор, который охотно делится секретами своего мастерства. Несколько лет назад Ларри выступил на нашей биржевой конференции в Москве, а теперь любезно согласился провести телемост с жителями России. Надеемся, что наша конференция не только внесет значительный вклад в повышение уровня инвестиционной культуры, но и будет способствовать улучшению финансовых результатов трейдеров и инвесторов, заслуженно став одним из самых запоминающихся событий года", - отметила Ирина Афанасьева, директора филиала "Открытие Брокер" в Самаре.