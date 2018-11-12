Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству начало работу в Самарской области

12.11.2018 09:17 Читали 6

9 ноября в Самарской губернской думе состоялось заседание круглого стола по развитию добровольчества в корпоративном секторе Самарской области "Территория роста". Для участия в нем были приглашены компании — лидеры в области корпоративной социальной ответственности, представители власти, образовательных учреждений и некоммерческого сектора. Инициатором проведения мероприятия стал Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) — платформа для взаимодействия отечественных и международных компаний с целью объединения сил и ресурсов, а также развития корпоративного добровольчества в России. По итогам мероприятия было официально объявлено о создании самарского представительства Национального совета по корпоративному волонтерству.

На круглом столе представители бизнеса рассказали о своем опыте реализации различных социальных проектов и акций корпоративного добровольчества. Особенно интересно было услышать о работе в секторе корпоративного волонтерства от крупных компаний, имеющих широкую региональную представленность. Представители компаний АО "Данон Россия", самарского филиала ОАО "РЖД", самарского регионального отделения Поволжского филиала ПАО "МегаФон" отметили, что Самарский регион имеет свою специфику и свои запросы в сфере социальной поддержки. И если некоторые компании организуют акции исходя из инициативы сотрудников, то другие меняют направление для приложения усилий корпоративных волонтеров каждый год. Сразу несколько компаний заявили, что хотели бы развивать корпоративное добровольчество, следуя социальным запросам региона. Для этого необходимо наладить диалог и создать информационную площадку между представителями бизнеса, власти и общественных организаций.

С инициативой провести стратегическую сессию, посвященную корпоративному добровольчеству, выступила главный консультант Департамента по делам молодежи Самарской области Юлия Чигарева.

Юлия Чигарева: "На круглом столе мы услышали об успешных практиках в сфере волонтерства от представителей корпоративного сектора. У нас получилось сформировать общую информационную базу, обменяться контактами и наметить план действий. Мне кажется, что это только начало большого пути. В нашем регионе есть достойный опыт, но некоторые организации только начинают делать первые шаги в направлении корпоративного добровольчества. Нам есть в чем развиваться. Поэтому мы запланировали проведение стратегической сессии, которая будет посвящена теме корпоративного волонтерства".

Идею развития сектора корпоративного волонтерства активно поддержала и Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Марина Сидухина: "Очень важно, чтобы система взаимодействия между бизнесом и властью в сфере корпоративного добровольчества была четко выстроена. Она должна быть сформирована и по городам, и по муниципальным субъектам. Это обязательно поможет развитию корпоративного волонтерства. Конечно, необходимо, чтобы власть подсказывала какая проблема для нашего субъекта на данный момент является приоритетной для решения. Это поможет сориентировать усилия представителей бизнеса именно на это направление. Потому что мы всегда боремся за эффективность. И если мы направим все усилия на действительно актуальные задачи, то сможем исправить сложные ситуации и решить многие социальные проблемы".

Корпоративное волонтерство интересно и самим компаниям, так как оно помогает развивать корпоративную культуру, поддерживать социальную активность компаний, и даже формировать HR бренда. Лидер регионального представительства НСКВ на Урале, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова отметила, что объединять интересы организаций непросто, но партнерство компаний в сфере корпоративного волонтерства открывает совершенно иной масштаб для работы, поскольку оно позволяет использовать ограниченные ресурсы для достижения значимых позитивных изменений.

Анна Бушлякова: "Крупные компании из самых разных сфер бизнеса, развивая практики корпоративного волонтерства, вносят существенный вклад в решение социальных и экологических проблем на территории своего присутствия. Участие в Национальном совете по корпоративному волонтерству позволяет обмениваться опытом, совместными усилиями разрабатывать и реализовывать наиболее результативные социальные проекты. Также региональные представительства НСКВ — это площадки, популяризирующие корпоративное волонтерство среди организаций и бизнес-структур, которые только хотят внедрять эти инициативы для своих сотрудников".

НСКВ планирует привлечь в Самаре как можно больше сторонников идеи развития корпоративного волонтерства. В актив регионального представительства Совета уже вошли компании — самарское региональное отделение Поволжского филиала ПАО "МегаФон", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, коммуникационное агенство "Пратон", ПАО "Т Плюс", самарский филиал Coca-Cola HBC, самарский филиал "Филип Моррис Интернэшнл Россия", и информационный портал "Волга Ньюс".

Самарская область стала двенадцатым регионом для НСКВ, который уже успешно ведет работу в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском крае, Свердловской, Иркутской, Ростовской, Кемеровской, Новосибирских областях.

НСКВ был создан в январе 2015 года. За время своей работы он объединил свыше тридцати отечественных и международных компаний. В 2018 году в рамках Года добровольца и волонтера специальным оргкомитетом Правительства РФ под председательством руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко за НСКВ была закреплена задача по развитию добровольчества в корпоративном секторе, в том числе путем организации работы региональных представительств. Более подробно узнать о Национальном совете корпоративного волонтерства можно по ссылке http://nccv.ru.

Вопросы можно адресовать Анне Бушляковой +79321278062 anna.bushlyakova@pmi.com.