В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с килограммом наркотика

08.11.2018 13:16 Читали 1

В Самаре полицейские задержали на улице 22-летнего молодого человека, у которого при себе был почти килограмм наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сотрудники задержали мужчину за административное правонарушение, в ходе общения тот занервничал. При личном досмотре был обнаружен матерчатый мешок, в котором были 20 полиэтиленовых пакетов с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон массой 940 граммов.

"По данным сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по Самаре, запрещенное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта", - сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полиция устанавливает канал поставки, ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению" и части 5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Драгдилеру грозит пожизненное лишения свободы.