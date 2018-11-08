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Суд арестовал водителя Infiniti, из-за которого погибли полицейский и пассажир

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В среду, 7 ноября, Сызранский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца 23-летнего водителя Infiniti G35 Sport. Об этом сообщали корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 5 ноября примерно в 1:30 подозреваемый ехал по трассе М-5 в направлении Самары и на 925 км при обгоне сбил 24-летнего инспектора ДПС ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское". Затем автомобиль съехал в кювет.

В аварии от полученных травм скончались инспектор ДПС и 34-летний пассажир иномарки.

В следствии уточнили, что обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Погибший при исполнении служебных обязанностей 24-летний инспектор ДПС 2 взвода отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" лейтенант полиции Владимир Горшков был похоронен с воинскими почестями 7 ноября.

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Назад. 08 ноября 2018
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Суд арестовал водителя Infiniti, из-за которого погибли полицейский и пассажир

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