Суд арестовал водителя Infiniti, из-за которого погибли полицейский и пассажир

Напомним, 5 ноября примерно в 1:30 подозреваемый ехал по трассе М-5 в направлении Самары и на 925 км при обгоне сбил 24-летнего инспектора ДПС ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское". Затем автомобиль съехал в кювет.
В аварии от полученных травм скончались инспектор ДПС и 34-летний пассажир иномарки.
В следствии уточнили, что обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Погибший при исполнении служебных обязанностей 24-летний инспектор ДПС 2 взвода отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" лейтенант полиции Владимир Горшков был похоронен с воинскими почестями 7 ноября.