БК "Самара" в Санкт-Петербурге уступил "Спартаку"

08.11.2018 10:09 Читали 11

В среду, 7 ноября, в матче чемпионата Суперлиги "Самара" в Санкт-Петербурге уступила местному "Спартаку" — 70:74, сообщает пресс-служба волжан.

Первый период самарцы благодаря двум подряд дальним попаданиям Алимджана Федюшина в концовке завершили в свою пользу (24:23). Но во втором спартаковцы перехватили инициативу, к середине четверти оторвавшись на пять очков. Нападение самарцев потеряло былую продуктивность, и нагнать хозяев команде никак не удавалось.

Более того, по ходу третьего периода отставание достигало 10 очков. Усилиями разыгравшегося Игоря Смыгина самарцам удалось оживить игру, но вплоть до середины заключительной десятиминутки "Спартак" продолжал держатся на дистанции в 7-8 очков. Пока Владимир Пичкуров не отправил в цель две подряд трехи — всего три очка разницы (65:68).

За 2:18 до финальной сирены Антон Глазунов броском со средней свел отставание нашей команды к самому минимуму — 69:70. Но окончательно перехватить инициативу "Самаре" все же не удалось: хозяева были чуть удачливее в концовке, удержав преимущество.

70:74 — первое в новейшей истории поражение "Самары" в Санкт-Петербурге. Самыми результативными в составе самарцев стали Владимир Пичкуров (19 очков), Алимджан Федюшин (13) и Игорь Смыгин (12 очков).

Несмотря на это поражение, "Самара" по-прежнему идет в числе лидеров Суперлиги.

Следующий матч самарцы сыграют так же в Санкт-Петербурге: 10 ноября она встретится с "Зенитом-Фарм".