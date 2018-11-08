16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

БК "Самара" в Санкт-Петербурге уступил "Спартаку"

Читали 11

В среду, 7 ноября, в матче чемпионата Суперлиги "Самара" в Санкт-Петербурге уступила местному "Спартаку" — 70:74, сообщает пресс-служба волжан.

Первый период самарцы благодаря двум подряд дальним попаданиям Алимджана Федюшина в концовке завершили в свою пользу (24:23). Но во втором спартаковцы перехватили инициативу, к середине четверти оторвавшись на пять очков. Нападение самарцев потеряло былую продуктивность, и нагнать хозяев команде никак не удавалось.

Более того, по ходу третьего периода отставание достигало 10 очков. Усилиями разыгравшегося Игоря Смыгина самарцам удалось оживить игру, но вплоть до середины заключительной десятиминутки "Спартак" продолжал держатся на дистанции в 7-8 очков. Пока Владимир Пичкуров не отправил в цель две подряд трехи — всего три очка разницы (65:68).

За 2:18 до финальной сирены Антон Глазунов броском со средней свел отставание нашей команды к самому минимуму — 69:70. Но окончательно перехватить инициативу "Самаре" все же не удалось: хозяева были чуть удачливее в концовке, удержав преимущество.

70:74 — первое в новейшей истории поражение "Самары" в Санкт-Петербурге. Самыми результативными в составе самарцев стали Владимир Пичкуров (19 очков), Алимджан Федюшин (13) и Игорь Смыгин (12 очков).

Несмотря на это поражение, "Самара" по-прежнему идет в числе лидеров Суперлиги.
Следующий матч самарцы сыграют так же в Санкт-Петербурге: 10 ноября она встретится с "Зенитом-Фарм".

Версия для печати

Новости

Назад. 08 ноября 2018
В Самаре кто-то поджог внедорожник чиновника
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с килограммом наркотика
Суд арестовал водителя Infiniti, из-за которого погибли полицейский и пассажир
БК "Самара" в Санкт-Петербурге уступил "Спартаку"

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Суд арестовал водителя Infiniti, из-за которого погибли полицейский и пассажир

В среду, 7 ноября, Сызранский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца 23-летнего водителя Infiniti G35 Sport. Об этом сообщали корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девочка

Отделом МВД России по г. Новокуйбышевску разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Прохорова Виктория Сергеевна 2003 года рождения, которая ушла из дома 6 октября 2018 года и до настоящего времени не вернулась. Сотовый телефон отключен.

Он и она