"Крылья" вырвали победу в Уфе

06.11.2018 09:08 Читали 6

В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде обыграли "Уфу" – 2:1.

Самарцы открыли счет на 18-й минуте. После подачи от Антона мяч в ворота "Уфы" красивым ударом головой отправил Мирал Самарджич. Этот гол стал дебютным для защитника в футболке "Крыльев".

Хозяева поля отыгрались во втором тайме. Слай сделал прострел в штрафную, где Сысуев, опередив защитника, в одно касание переправил мяч в сетку – 1:1.

На второй добавленной минуте самарцы смогли вырвать победу. Точку в матче поставил вышедший на замену Павел Яковлев, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил угол ворот "Уфы" – 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 10 ноября. На "Самара Арене" команда Миодрага Божовича сыграет с "Ахматом" из Грозного. Начало встречи – в 17:30.