Подозреваемый в убийстве Александра Законова пришел с повинной в ФСБ

06.11.2018 15:06 Читали 4

В Самаре возобновили расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства криминального авторитета Александра Законова в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

31 октября 2018 г. Олег Терехов явился с повинной в УФСБ России по Самарской области и признался в убийстве Александра Законова. Со слов мужчины, на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил в Законова.

14 лет Терехов находился в розыске, скрывался и жил вне Самарской области.

Теперь Терехову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Он задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

ОПГ "Законовские" появилась в 1990-e годы. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ - "Барыги" - группа получила из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров.