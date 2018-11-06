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Подозреваемый в убийстве Александра Законова пришел с повинной в ФСБ

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В Самаре возобновили расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства криминального авторитета Александра Законова в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

31 октября 2018 г. Олег Терехов явился с повинной в УФСБ России по Самарской области и признался в убийстве Александра Законова. Со слов мужчины, на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил в Законова.

14 лет Терехов находился в розыске, скрывался и жил вне Самарской области. 

Теперь Терехову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Он задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

ОПГ "Законовские" появилась в 1990-e годы. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ - "Барыги" - группа получила из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров.

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Новости

Назад. 06 ноября 2018
Подозреваемый в убийстве Александра Законова пришел с повинной в ФСБ
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