В отношении погубившего инспектора ДПС и пассажира водителя Infiniti возбудили уголовное дело

06.11.2018 11:04 Читали 4

Следственным отделом по городу Сызрань СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего водителя автомобиля Infiniti G35 Sport, сбившего насмерть под Сызранью инспектора ДПС и погубившего своего 34-летнего пассажира, об этом сообщали корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 5 ноября примерно в 1:30 подозреваемый ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары и на 925 км трассы при обгоне он сбил 24-летнего инспектора ДПС ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское". Затем автомобиль подозреваемого съехал в кювет. В результате ДТП от полученных травм скончались инспектор ДПС и 34-летний пассажир иномарки.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей", - поясняют в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний инспектор ДПС 2 взвода отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" лейтенант полиции Владимир Горшков.

В органах внутренних дел он служил с марта 2016 года. В должности инспектора ДПС МУ МВД России "Сызранское" - с июля 2017 года. "До последних дней Владимир Горшков оставался отзывчивым и жизнерадостным человеком, готовым всегда прийти на помощь", - говорят его коллеги из областного Главка.

У полицейского осталась жена.