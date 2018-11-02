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Сотрудники завода "Балтика-Самара" заняли первое место в конкурсе водительского мастерства

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Сотрудники филиала "Балтика-Самара" приняли участие в конкурсе водительского мастерства на Кубок Центра контраварийной подготовки "Безаварий63". "Балтийцы" не только показали свое мастерство, но и получили высокую оценку экспертов УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. По итогам соревнований водители "Балтики" заняли первое место в командном зачете.

Забота о здоровье и безопасности сотрудников компании и подрядных организаций — один из ключевых приоритетов программы устойчивого развития Carlsberg Group и "Балтики" "Цель 4НОЛЯ: Вместе для будущего". В рамках этой программы определена цель — до 2030 года свести к нулю несчастные случаи. Одним из способов ее достижения является повышение культуры безопасного вождения. Ведь, например, только на самарском предприятии "Балтики" насчитывается 168 единиц служебного транспорта, более 200 человек имеют доступ к корпоративной автотехнике.

"Балтийцы" впервые решили попробовать свои силы в конкурсе профессионального вождения. Организаторы совместно с отделением ОАР и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проводят его уже в пятый раз. Цель мероприятия- профилактика дорожно-транспортных происшествий и дорожно-транспортного травматизма в регионе.

Безаварийное вождение является одним из требований "Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья", которая выстроена в компании по международным стандартам. Знание и соблюдение норм безопасного вождения призваны минимизировать аварийные ситуации с участием сотрудников.

"Сотрудники компании постоянно актуализируют знания и совершенствуют навыки в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безаварийного вождения. Успешное выступление "балтийских" водителей на конкурсе профессионального мастерства приближает нас к достижению цели компании в области устойчивого развития "НОЛЬ несчастных случаев", — комментирует Дмитрий Смольников, директор дивизиона логистики и операционного сервиса "Урал-Поволжье".

На достижение цели направлен целый ряд инициатив компании. Уже при оформлении трудового договора сотрудники знакомятся с обновленной политикой по охране труда и безопасности, вступившей в силу в начале 2018 года. Она отражает стремление "Балтики" и Carlsberg Group обеспечивать здоровую и безопасную рабочую среду. Все автомобили компании оборудованы системой GPRS, которая помогает отслеживать нарушения скоростного режима. Регулярно ведется мониторинг и анализ опасных ситуаций. Для профилактики и предупреждения нарушений правил дорожного движения для сотрудников разрабатываются мотивационные программы. Наряду с мероприятиями по безаварийному вождению, сотрудники постоянно совершенствуют навыки в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в зависимости от выполняемой работы обеспечиваются спецодеждой и средствами защиты. Для контроля состояния здоровья сотрудников здравпункт филиала "Балтика-Самара" организует ежегодные медосмотры, к проведению которых привлекаются специализированные организации.

Для погружения в культуру безопасности "Балтика" проводит и масштабную информационную кампанию. Благодаря ей за 2017 год осведомленность сотрудников по теме безопасности достигла 93%. В 2018 году на заводе "Балтика-Самара" записали рэп-батл о безопасном поведении. Его участники стали настоящими амбассадорами безопасности, которые не только следуют нормам и правилам безопасного поведения, но и несут эту культуру в свои команды. По мотивам ролика на предприятии были изготовлены плакаты с изображением самих сотрудников, транслирующих важные правила.

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Новости

Назад. 02 ноября 2018
Сотрудники завода "Балтика-Самара" заняли первое место в конкурсе водительского мастерства

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