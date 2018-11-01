Компания "Балтика" подтвердила лидерство и нарастила объемы продаж

01.11.2018 16:49 Читали 6

По результатам III квартала 2018 года пивоваренная компания "Балтика" (далее — ПКБ), часть Carlsberg Group, подтвердила свое безусловное лидерство на российском рынке пива, увеличив объемы продаж на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выручку на литр продукции.

По оценкам компании, российский рынок пива в третьем квартале продолжил демонстрировать положительную динамику в связи с благоприятными макроэкономическими и погодными условиями. Рост рынка по итогам III квартала составил 4%, а по итогам 9 месяцев — 2,6% в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.

В III квартале 2018 года ПКБ увеличила объемы продаж на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также в отчетном периоде увеличилась выручка компании на литр продукции. Таких результатов удалось достигнуть благодаря грамотной реализации запланированных коммерческих инициатив компании. Это позволило ПКБ продолжить инвестирование в развитие бизнеса.

"Балтика" является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия. Налоговые перечисления компании в бюджет РФ за 9 месяцев 2018 года составили около 47 млрд рублей, 66% из них — акцизы (30,9 млрд руб.).

Согласно исследованию Infoline "Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года" ПКБ заняла 1 строчку в сегменте "производство напитков, кофе и чая". Она также вошла в список 500 крупнейших российских компаний по выручке согласно версии РБК, существенно опередив своих ближайших конкурентов.

Яцек Пастушка, президент ПКБ, исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа:

"Мы продолжили укреплять лидерство компании на российском пивоваренном рынке: нарастили объемы продаж и улучшили выручку на литр. Все это стало возможным благодаря высокому качеству наших брендов, которое ценят потребители в России и еще 75 странах мира. Хорошие финансовые результаты позволили нам инвестировать в стратегические приоритеты, что будет способствовать долгосрочному устойчивому росту нашего бизнеса".

Успехи брендов компании

В III квартале 2018 года ПКБ продолжила фокусироваться на развитии ключевых брендов и поддерживала высокий уровень маркетинговых активностей.

Уверенную положительную динамику по итогам 9 месяцев 2018 года продолжает демонстрировать многолетний бессменный лидер премиального сегмента и экспортный флагман компании.

Высокое качество позволило брендам компании завоевать престижные награды российских и международных конкурсов.

Развитие экспорта

Экспортное направление деятельности компании продолжает показывать стабильные успехи. За 9 месяцев 2018 года экспорт ПКБ вырос на 32% в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам отчетного периода отмечается рост объемов продаж компании на 27% в странах Средней Азии, на 9% в странах Закавказья и на 12% в Дальнем Зарубежье.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Южной Америки и Ближнего Востока тоже продолжают демонстрировать положительную динамику.

В Китае стартовал пилотный проект онлайн-продаж популярных на рынке сортов через крупнейшую электронную торговую B2 °C платформу Tmall.com.

ПКБ сохраняет свое присутствие более, чем в 75 странах мира, в 43 из которых является единственным российским экспортером пива.