Компания "Балтика" вновь стала официальным поставщиком Олимпийского комитета России

31.10.2018 18:19 Читали 8

30 октября в Москве состоялась торжественная церемония подписания договора о партнерстве между Олимпийским комитетом России и пивоваренной компанией "Балтика".

В рамках соглашения пивоваренная компания "Балтика" получает статус "Официальный поставщик Олимпийского комитета России / Олимпийской команды России / Команды России" в категории "Пиво". Инвестиции, вложенные в этот проект, в первую очередь будут направлены на развитие олимпийского движения и подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм.

В торжественной церемонии приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Яцек Пастушка.

Яцек Пастушка, президент Пивоваренной компании "Балтика":

- Наша компания всегда уделяла особое внимание как поддержке спорта высоких достижений, так и непрофессиональному спорту и поддержке болельщиков. Мы очень рады, что вновь получили статус официального поставщика олимпийской команды России, которая показывает блестящие результаты и знает, что такое вкус победы. Как лидеру российского рынка пива, нам тоже знакомы вкус победы и в фигуральном, и в прямом смысле этого слова и ощущение упорного труда ради ее достижения, несмотря на все трудности. Мы желаем спортсменам олимпийской команды успешного отбора на предстоящие игры и благодарны Олимпийскому комитету России за возможность вновь стать частью этого движения.

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России:

- Для развития и популяризации спорта в нашей стране поддержка и эффективное участие бизнеса в реализации крупных комплексных программ играют очень важную роль. Это общемировая практика. Мы рады возобновлению сотрудничества с нашим давним, ответственным партнером - пивоваренной компанией "Балтика". Уверен, что совместные инициативы и проекты будут носить взаимовыгодный характер. Наше сотрудничество откроет дополнительные возможности в плане содействия подготовке наших олимпийских команд к крупным соревнованиям и одновременно позволит повысить культуру ответственного потребления пива в среде болельщиков".

Пивоваренная компания "Балтика" была официальным поставщиком XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в категории "Пиво", партнером проекта ОКР "Дом болельщиков Олимпийской команды России" на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро, неоднократно выступала партнером ежегодного мероприятия ОКР "Бал Олимпийцев России" и вручала награды лучшим спортсменам страны.

В последнее время на волне роста популярности активного образа жизни новые возможности открываются перед безалкогольными брендами. Важной частью корпоративной социальной ответственности компании "Балтика" является производство безалкогольных сортов, что способствует развитию ответственного потребления пива. Безалкогольное пиво - классический изотоник, оно прекрасно сочетается со спортивным режимом и помогает восстанавливаться после нагрузок. Поэтому многие именитые спортсмены во всем мире делают выбор в его пользу. В России такая практика только начинает развиваться, и "Балтика" находится в авангарде движения, поддерживая крупные беговые события. Только в этом году "Балтика 0", лидер безалкогольного сегмента российского рынка пива*, поддержала 11 крупных марафонов по всей стране.

* Данные розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка Городской и Сельской России