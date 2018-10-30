В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девочка

30.10.2018 17:32 Читали 2

Отделом МВД России по г. Новокуйбышевску разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Прохорова Виктория Сергеевна 2003 года рождения, которая ушла из дома 6 октября 2018 года и до настоящего времени не вернулась. Сотовый телефон отключен.