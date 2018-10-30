В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девочка

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего телосложения, лицо европейского типа овальное, бледное, лоб средний по высоте, глаза зеленые, брови дугообразные темные, волосы прямые черные длинные, на правой руке имеется татуировка «М» и сердце.
Одета: джинсовые шорты темного цвета, светлая футболка, кроссовки темного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просим сообщить об этом в полицию по тел. 8(84635) 6–27–20 (отдел уголовного розыска ОМВД России по г. Новокуйбышевску), ДЧ ОМВД России по г.Новокуйбышевску (84635) 6-67-81, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), а также в ближайший отдел полиции.