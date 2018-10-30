По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вред здоровью). По предварительным данным, телесные повреждения девочке причинил отец, который в настоящее время находится в состоянии алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники ребенка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку
Сегодня, примерно в 10 часов из квартиры по месту жительства в больницу доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.