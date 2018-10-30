В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку

30.10.2018 17:27 Читали 1

Сегодня, примерно в 10 часов из квартиры по месту жительства в больницу доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.