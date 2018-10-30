В Самаре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины после обрушения дома

30.10.2018 10:24 Читали 2

Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 октября 2018 года в частном доме, расположенном по ул. Внутренний проезд в Железнодорожном районе города Самары, предположительно произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб мужчина и полностью обрушилось строение дома.