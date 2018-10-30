16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины после обрушения дома

Читали 2

Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 октября 2018 года в частном доме, расположенном по ул. Внутренний проезд в Железнодорожном районе города Самары, предположительно произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб мужчина и полностью обрушилось строение дома.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно — медицинская экспертиза.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 октября 2018
В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девочка
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины после обрушения дома
В Самаре задержан сотрудник Федерального агентства по рыболовству, подозреваемый в получении взятки в крупном размере

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре задержан сотрудник Федерального агентства по рыболовству, подозреваемый в получении взятки в крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девочка

Отделом МВД России по г. Новокуйбышевску разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Прохорова Виктория Сергеевна 2003 года рождения, которая ушла из дома 6 октября 2018 года и до настоящего времени не вернулась. Сотовый телефон отключен.

Он и она