По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно — медицинская экспертиза.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины после обрушения дома
Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 октября 2018 года в частном доме, расположенном по ул. Внутренний проезд в Железнодорожном районе города Самары, предположительно произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб мужчина и полностью обрушилось строение дома.