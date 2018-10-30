В Самаре задержан сотрудник Федерального агентства по рыболовству, подозреваемый в получении взятки в крупном размере

По версии следствия, 10 октября 2018 года подозреваемый получил от исполнительного директора ООО, действующего в рамках оперативного эксперимента, взятку в виде денежных средств в сумме 10 тысяч рублей, а также муляжа денежных средств в сумме 190 тысяч рублей, за действия в пользу представляемого взяткодателем юридического лица, входящие в его служебные полномочия — за подготовку материалов по актированию мощностей общества с ограниченной ответственностью.
Сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.