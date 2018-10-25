В Самаре выясняются все обстоятельства падения башенного крана на стройплощадке

25.10.2018 09:24 Читали 2

Около 11 утра 24 октября на стройплощадке, расположенной на проспекте Карла Маркса рухнул башенный кран.

По данным следствия, происшествие случилось из за подломившейся опоры. Машинист получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, конструкция упала на проезжающие мимо "КАМАЗ" и легковушку, водители которых чудом остались живы, отделавшись шоком.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары Следственного управления по Самарской области начата доследственная проверка.

Проводится осмотр строительной площадки, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие .

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.