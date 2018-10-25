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Баскетболисты "Самары" обыграли "Урал" в матче Суперлиги

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В среду, 24 октября, в Екатеринбурге прошел очередной матч чемпионата Суперлиги по баскетболу. Встречались БК «Самара» и местный «Урал». В этой игре самарские баскетболисты вышли победителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде самарцы уступили хозяевам со счетом 21:23, но во втором они сначала выровнили ситуацию, а затем добились преимущества в 9 очков. На большой перерыв команды ушли при счете 49:40. Во второй половине игры самарцы снова повели в счете, а на последних минутах вырвались вперед на 15 очков. Перевернуть ход встречи в свою пользу уральцы не смогли. В итоге матч закончился победой "Самары" со счетом 93:79. Эта победа стала для самарской команды уже четвертой подряд.

В этом матче больше всего отличились Игорь Смыгин, который принес команде 16 очков, а также Алексей Нестеров, на счету которого 14 очков и 11 подборов, и Владимир Пичкуров, набравший 14 очков.

Отметим, что сейчас самарская команда находится в числе лидеров Суперлиги. Следующий матч она проведет в Москве в субботу, 27 октября. Там она в рамках Кубка России встретится с МБА.

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Назад. 25 октября 2018
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