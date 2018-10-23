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В Самаре уже больше недели ищут женщину, исчезнувшую при странных обстоятельствах

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Лина Сторожева рано утром 14 октября ушла в сторону трамвайной остановки и после этого ее никто не видел

 Уже больше недели родственники и волонтеры не могут отыскать 34-летнюю Лину Сторожеву.

— Выходить на связь она перестала утром 14 октября. Телефон оставила дома. На работе и в полиции ничего не говорят, — рассказывает сестра пропавшей Жанна.

Лина вместе с сыном-школьником живет в доме № 160 на улице Черемшанской в Кировском районе. В то воскресенье, как говорят знакомые женщины, ссылающиеся на запись с камер наблюдения, она выходила из дома рано утром и бегала в сторону 7-го подъезда, но потому возвращалась обратно. В 8-30 утра Сторожева направилась в сторону трамвайной остановки.

— Дома был только сын. Он проснулся и обнаружил, что мамы нет дома, — делится подруга исчезнувшей самарчанки. — Где Лина, никто не знает. Она занималась страхованием машин. С мужем развелась, переживала по этому поводу. Но в последнее время вроде все нормализовалось.

Мобильник разыскиваемой "почищен" до 6 октября. В минувшие выходные Лину Сторожеву искали в районе Падовки. Однако никаких результатов это не принесло.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, пишет samara.kp.ru.

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Новости

Назад. 23 октября 2018
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