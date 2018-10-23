Россельхознадзор нашел в самарском молоке опасные бактерии

23.10.2018 14:28 Читали 3

Инспекторы самарского управления Россельхознадзора нашла в молоке 2,5% жирности, которое было произведено в Пестравском районе, вредные бактерии (КМАФАнМ).

Также в отобранных пробах было выявлено несоответствие массовой доли белка. "По данному нарушению будут приняты все необходимые меры", — сухо сообщила пресс-служба ведомства, не указав точные санкции и данные производителя опасного молока.

Добавим, самое известное молоко в городе из Пестравского района выпускают под брендом "Пестравка", который принадлежит компании "Молторг", пишет bigvill.ru.

Недавно Самарское управление Россельхознадзора также нашло в городских магазинах контрафактную молочку и некачественные окорочка. Изучить список опасной продукции можно по ссылке.