16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

87 человек посетили V Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре

Читали 1

20 октября, на всех заводах "Балтики" от Санкт-Петербурга до Хабаровска отметили V Oсtober Beer Festival (18+). Организаторы юбилейного фестиваля рассказали об особенностях производства качественного пива, которое выигрывает престижные европейские конкурсы и радует поклонников напитка по всему миру.

В этом году Oсtober Beer Festival отпраздновали на восьми пивоварнях "Балтики" в Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Ярославле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Хабаровске.

С самых первых шагов гости окунулись в атмосферу большого пивного праздника. Вместе с экспертами компании они отправились в увлекательное путешествие в сердце пивоварен, чтобы разгадать секрет эталонного пива, производимого на "Балтике", и увидеть весь процесс производства: от варки сусла до розлива готовой продукции. Участники познакомились с современными технологиями и нюансами профессии пивовара, а также узнали, как создаются разнообразные сорта пива превосходного качества.

Гости виртуально посетили крупные дегустационные конкурсы Великобритании и Бельгии, триумфаторами которых стали сваренные на "Балтике" сорта. На британском International Beer Challenge в этом году призовые места получили безалкогольное пиво "Балтика 0", классический лагер "Балтика 3", специальные сорта "Балтика 4", "Балтика 6 Портер" и "Балтика 8 Пшеничное", а также "Арсенальное". А на Superior Taste Award в Брюсселе экспертное жюри отметило высокое качество "Балтики 0" и самого популярного экспортного пива в России — дортмундера "Балтика 7". Эти трофеи пополнили и без того богатую коллекцию, состоящую из более 670 наград российских и международных конкурсов.

Все полученные знания участники фестиваля закрепили в интеллектуальной викторине Beer Quiz, самые активные и эрудированные получили памятные медали юбилейного фестиваля и призы от компании "Балтика", чтобы ощутить приятное послевкусие праздника.

Алена Родионова, посетитель October beer festival — 2018 на заводе "Балтика-Самара": "Мы с мужем уже были на экскурсии на "Балтике", и в этот раз решили приехать вместе с родителями. Здорово, что вместе с рассказом о богатой истории пивоварения, процессе производства, контроле качества формат феста включает и интерактивы, и конкурсы, и создает настоящий фестивальный антураж и атмосферу! Мы попробовали свои силы в конкурсах, сделали "фестивальные" фото и, конечно, попробовали новые сорта пива. Увезли с собой яркие впечатления и новые знания о пиве и пивоварении".

Алексей Козлов, сотрудник филиала "Балтика-Самара" и участник October October beer festival — 2018: "Очень приятно, что у компании есть традиция проведения такого праздника. Это отличный повод пригласить друзей на завод, чтобы познакомить с нашим пивом и работой пивоварни, а также с широким культурным контекстом пивных конкурсов и фестивалей. Знания о пиве и пивоварении, знакомство с новейшим оборудованием и работой завода в целом формируют уважение к пиву как продукту и способствуют развитию культуры потребления пива!".

Фотографии с мероприятий по всей России можно посмотреть на официальной странице компании ВКонтакте. Записаться на регулярные экскурсии по производству на заводах "Балтики" можно по ссылке (18+).

Версия для печати

Новости

Назад. 20 октября 2018
87 человек посетили V Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На трассе Самара - Ульяновск нетрезвый водитель врезался в бордюр островка безопасности

В четверг, 27 сентября, в 21:00, в Красноярском в ДТП попал 28-летний водитель ВАЗ-2108, который, нетрезвым ехал по трассе Самара — Ульяновск со стороны пос. Мирный. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Тольяттинец организовал по месту жительства нарколабораторию

Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тольятти, проверяя оперативную информацию о том, что местный житель может заниматься сбытом и изготовлением наркотиков, в ходе осмотра съемной квартиры, где он проживал, обнаружили функционирующую нарколабораторию, сообщает редактор отделения информации Ольга Юрьева.

Он и она