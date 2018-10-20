87 человек посетили V Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре

20.10.2018 18:49 Читали 1

20 октября, на всех заводах "Балтики" от Санкт-Петербурга до Хабаровска отметили V Oсtober Beer Festival (18+). Организаторы юбилейного фестиваля рассказали об особенностях производства качественного пива, которое выигрывает престижные европейские конкурсы и радует поклонников напитка по всему миру.

В этом году Oсtober Beer Festival отпраздновали на восьми пивоварнях "Балтики" в Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Ярославле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Хабаровске.

С самых первых шагов гости окунулись в атмосферу большого пивного праздника. Вместе с экспертами компании они отправились в увлекательное путешествие в сердце пивоварен, чтобы разгадать секрет эталонного пива, производимого на "Балтике", и увидеть весь процесс производства: от варки сусла до розлива готовой продукции. Участники познакомились с современными технологиями и нюансами профессии пивовара, а также узнали, как создаются разнообразные сорта пива превосходного качества.

Гости виртуально посетили крупные дегустационные конкурсы Великобритании и Бельгии, триумфаторами которых стали сваренные на "Балтике" сорта. На британском International Beer Challenge в этом году призовые места получили безалкогольное пиво "Балтика 0", классический лагер "Балтика 3", специальные сорта "Балтика 4", "Балтика 6 Портер" и "Балтика 8 Пшеничное", а также "Арсенальное". А на Superior Taste Award в Брюсселе экспертное жюри отметило высокое качество "Балтики 0" и самого популярного экспортного пива в России — дортмундера "Балтика 7". Эти трофеи пополнили и без того богатую коллекцию, состоящую из более 670 наград российских и международных конкурсов.

Все полученные знания участники фестиваля закрепили в интеллектуальной викторине Beer Quiz, самые активные и эрудированные получили памятные медали юбилейного фестиваля и призы от компании "Балтика", чтобы ощутить приятное послевкусие праздника.

Алена Родионова, посетитель October beer festival — 2018 на заводе "Балтика-Самара": "Мы с мужем уже были на экскурсии на "Балтике", и в этот раз решили приехать вместе с родителями. Здорово, что вместе с рассказом о богатой истории пивоварения, процессе производства, контроле качества формат феста включает и интерактивы, и конкурсы, и создает настоящий фестивальный антураж и атмосферу! Мы попробовали свои силы в конкурсах, сделали "фестивальные" фото и, конечно, попробовали новые сорта пива. Увезли с собой яркие впечатления и новые знания о пиве и пивоварении".

Алексей Козлов, сотрудник филиала "Балтика-Самара" и участник October October beer festival — 2018: "Очень приятно, что у компании есть традиция проведения такого праздника. Это отличный повод пригласить друзей на завод, чтобы познакомить с нашим пивом и работой пивоварни, а также с широким культурным контекстом пивных конкурсов и фестивалей. Знания о пиве и пивоварении, знакомство с новейшим оборудованием и работой завода в целом формируют уважение к пиву как продукту и способствуют развитию культуры потребления пива!".

Фотографии с мероприятий по всей России можно посмотреть на официальной странице компании ВКонтакте. Записаться на регулярные экскурсии по производству на заводах "Балтики" можно по ссылке (18+).