В Самаре загорелся нефтеперерабатывающий завод

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре загорелась установка по переработке нефти на площади порядка 100 квадратных метров, пишет life.ru.
"В 01:32 произошёл пожар в цеху установки по переработке нефти АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод", — приводит агентство слова собеседника.
В 02:19 возгорание удалось ликвидировать. По предварительной информации, технологический процесс завода не был нарушен. Борьбу с огнём вели 55 человек и 18 единиц техники. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.