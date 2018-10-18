В Самаре загорелся нефтеперерабатывающий завод

18.10.2018 15:53 Читали 2

С огнём боролись 55 человек и 18 единиц техники, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре загорелась установка по переработке нефти на площади порядка 100 квадратных метров, пишет life.ru.

"В 01:32 произошёл пожар в цеху установки по переработке нефти АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод", — приводит агентство слова собеседника.

В 02:19 возгорание удалось ликвидировать. По предварительной информации, технологический процесс завода не был нарушен. Борьбу с огнём вели 55 человек и 18 единиц техники. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.