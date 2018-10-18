В Самаре водитель автобуса бросил выпавшую из салона пассажирку

18.10.2018 11:52 Читали 1

В Самаре сотрудники ГИБДД установили личность водителя автобуса, который оставил пострадавшую пассажирку на месте ДТП.

Происшествие случилось 17 октября на улице Фасадной. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель автобуса № 92 вёз пассажиров по маршруту улица Бакинская — площадь Памяти. Около дома № 8 он высадил пассажиров, но не проконтролировал, что все вышли. При начале движения автобуса упала 66-летняя женщина.

"Водитель автобуса покинул место ДТП. Пострадавшая же самостоятельно обратилась в больницу. Её госпитализировали в травматологию. Полицейские установили личность водителя автобуса. Это 34-летний мужчина", — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.