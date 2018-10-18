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В Самаре водитель автобуса бросил выпавшую из салона пассажирку

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В Самаре сотрудники ГИБДД установили личность водителя автобуса, который оставил пострадавшую пассажирку на месте ДТП.

Происшествие случилось 17 октября на улице Фасадной. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель автобуса № 92 вёз пассажиров по маршруту улица Бакинская — площадь Памяти. Около дома № 8 он высадил пассажиров, но не проконтролировал, что все вышли. При начале движения автобуса упала 66-летняя женщина.

"Водитель автобуса покинул место ДТП. Пострадавшая же самостоятельно обратилась в больницу. Её госпитализировали в травматологию. Полицейские установили личность водителя автобуса. Это 34-летний мужчина", — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

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Назад. 18 октября 2018
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