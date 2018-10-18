16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре арестовали экс-главу областного фонда жилья и ипотеки

Читали 1

Октябрьский районный суд по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова.

Ранее Мязитову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Под его руководством была совершена покупка по завышенной цене участка бывшего завода клапанов (60,8 млн рублей), оплачен сноса военного городка, чей демонтаж был произведен и оплачен годом ранее (59,2 млн рублей), выведены 62 гектара земли в Тольятти (219,5 млн рублей).

«Срочно! Час назад следователи Самарского ГУ МВД предъявили новое обвинение экс-директору СОФЖИ Р. Мязитову по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору). Надеюсь, одному из виднейших членов «команды созидания» недолго осталось гулять на свободе», - сообщает в своем Twitter Александр Хинштейн.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 октября 2018
Тольяттинская каратистка Анна Чернышева завоевала "серебро" юношеской Олимпиады
В Самаре арестовали экс-главу областного фонда жилья и ипотеки
В Самаре загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Самаре водитель автобуса бросил выпавшую из салона пассажирку

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На трассе Самара - Ульяновск нетрезвый водитель врезался в бордюр островка безопасности

В четверг, 27 сентября, в 21:00, в Красноярском в ДТП попал 28-летний водитель ВАЗ-2108, который, нетрезвым ехал по трассе Самара — Ульяновск со стороны пос. Мирный. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Тольяттинец организовал по месту жительства нарколабораторию

Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тольятти, проверяя оперативную информацию о том, что местный житель может заниматься сбытом и изготовлением наркотиков, в ходе осмотра съемной квартиры, где он проживал, обнаружили функционирующую нарколабораторию, сообщает редактор отделения информации Ольга Юрьева.

Он и она