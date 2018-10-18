В Самаре арестовали экс-главу областного фонда жилья и ипотеки

18.10.2018 16:48 Читали 1

Октябрьский районный суд по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова.

Ранее Мязитову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Под его руководством была совершена покупка по завышенной цене участка бывшего завода клапанов (60,8 млн рублей), оплачен сноса военного городка, чей демонтаж был произведен и оплачен годом ранее (59,2 млн рублей), выведены 62 гектара земли в Тольятти (219,5 млн рублей).

«Срочно! Час назад следователи Самарского ГУ МВД предъявили новое обвинение экс-директору СОФЖИ Р. Мязитову по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору). Надеюсь, одному из виднейших членов «команды созидания» недолго осталось гулять на свободе», - сообщает в своем Twitter Александр Хинштейн.