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Тольяттинец организовал по месту жительства нарколабораторию

Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тольятти, проверяя оперативную информацию о том, что местный житель может заниматься сбытом и изготовлением наркотиков, в ходе осмотра съемной квартиры, где он проживал, обнаружили функционирующую нарколабораторию, сообщает редактор отделения информации Ольга Юрьева.

В присутствии понятых полицейские изъяли у 34-летнего жителя Тольятти коробки и свертки с веществами, похожими на наркотики. По заключению эксперта, изъятыми веществами оказались: 0,285 грамм амфетамина, 264,3 грамма мефедрона и 1003,003 грамма марихуанны (каннабиса), что соответствует крупному размеру. Мужчину задержали. По данным полиции, он безработный, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» УК РФ.

Расследование продолжается.

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Назад. 16 октября 2018
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