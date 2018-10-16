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Экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову вменяют превышение должностных полномочий на 339 млн рублей

Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). В деле фигурирует ряд сделок, которые силовики считают незаконными, включая скандально известную покупку в 2015 году по завышенной на 60 млн руб. стоимости участка бывшего завода клапанов и оплата сноса военного городка, который был профинансирован ранее. Общий ущерб от действий Реналя Мязитова превысил 339 млн руб.

Бывший исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Уголовное дело в отношении него ранее возбудила Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы по 158‑му Самарскому одномандатному избирательному округу, экс-советник директора Росгвардии, главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова Александр Хинштейн.

«Общий ущерб по делу — свыше 339 млн руб. С Мязитова взята подписка о невыезде. От показаний он отказывается», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Самарской области и СОФЖИ на запрос „Ъ“ не ответили. Региональные СУ СК и ФСБ ситуацию не комментируют.

По информации Александра Хинштейна, в уголовном деле фигурируют три незаконные сделки, которые Реналь Мязитов заключил ранее на посту главы СОФЖИ.

Одна из сделок касается покупки земельного участка площадью 3 га на территории бывшего завода клапанов, который был приобретен в 2015 году СОФЖИ за 150,8 млн руб. Но по оценке, проведенной тогда же по заказу фонда, стоимость участка составила 90 млн руб. Таким образом, СОФЖИ был нанесен ущерб на 60,8 млн руб. Продавцом участка бывшего предприятия могли выступить структуры, связанные с известным самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным, — бизнесмен ранее являлся основным собственником завода клапанов.

Вторая сделка, о которой идет речь в уголовном деле, связана со вторичной оплатой сноса бывшего военного городка № 3 на ул. Николая Панова, перешедшего ранее от Министерства обороны РФ в собственность Самарской области. В 2015 году региональный минстрой заключил с СОФЖИ договор об освоении фондом территории площадью 37,4 тыс. кв. м. Фонд должен был, в числе прочего, очистить площадку и создать транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру. Впоследствии он заключил договор с подрядчиком, который за счет областного бюджета снес объекты. Позже выяснилось, что демонтаж строений бывшего военного городка оплачивался дважды, хотя фактически проводился однократно. В общей сложности за свою работу подрядчик получил 20 млн руб. Сумма ущерба, нанесенного действиями Реналя Мязитова по этой сделке СОФЖИ, составила 59,2 млн руб.

Наибольший урон фонду (219,5 млн руб.) нанесла третья сделка, о которой идет речь в уголовном деле. Она связана с передачей прав на земельный участок площадью 62 га в Автозаводском районе Тольятти между ООО «Прибрежный парк» (одним из его учредителей являлось СОФЖИ, которому принадлежали 50% этой компании), ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания „РосРазвитие Сибирь“». Ранее сообщалось, что при создании ООО «Прибрежный парк» СОФЖИ вошел в долю, вложив этот земельный участок, и доля фонда в уставном капитале компании была оценена в 219,5 млн руб. По словам Александра Хинштейна, в дальнейшем после допэмиссии доля фонда в ООО «Прибрежный парк» резко сократилась. На участке земли, о котором идет речь, СОФЖИ должен был завершить строительство проблемного объекта. Фонд занимался им с 2015 года, обещая удовлетворить права 65‑ти обманутых дольщиков. Однако к июню 2017 года стало ясно, что СОФЖИ не сможет исполнить взятых на себя обязательств в установленные сроки. В связи с этим была приостановлена подготовка реконструкции набережной Автозаводского района, которую планировалось провести в 2019–2020 годах.

По информации „Ъ “, в настоящее время еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц СОФЖИ­ возбудило Следственное управление ФСБ РФ: ущерб от их действий оценивается в несколько млн руб. Точная сумма ущерба и статья УК РФ, по которой возбуждено дело, не называются. В Следственном управлении ФСБ РФ на запрос не ответили. В УФСБ по Самарской области информации об этом деле нет.

Ранее Александр Хинштейн сообщал, что проведенный новым руководством СОФЖИ аудит показал, что суммарный ущерб, нанесенный в результате действий прежнего руководства фонда, включая названные сделки, заключенные Реналем Мязитовым, составляет более 1,8 млрд руб. По информации источников „Ъ“, Реналь Мязитов уволился из СОФЖИ и перешел на работу в ООО «Стройальянс», где занимает должность директора по развитию. На звонок „Ъ“ он не ответил.

По данным источников в правоохранительных органах, силовики намерены отреагировать на ряд других обращений нового руководства фонда, и сейчас уголовное преследование грозит дирекции Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖС) и бывшему министру строительства Самарской области Алексею Гришину. Последний с сентября 2014‑го до декабря 2016 года занимал пост вице-губернатора — министра строительства Самарской области и курировал работу СОФЖИ, а затем перешел на должность директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ.

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