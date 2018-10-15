Флешмоб по-самарски: За вождение в нетрезвом виде задержали игрока "Крыльев Советов" Евгения Башкирова

15.10.2018 12:11

Игрок основного состава футбольного клуба «Крылья Советов Самара» Евгений Башкиров попался пьяным за рулем.

Он передвигался на каршеринговом автомобиле "Делимобиль". Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее норму в три раза. Об этом сообщили в соцсетях активисты "Ночного Патруля" в Самаре.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области эту информацию прокомментировали следующим образом: "В Самаре задержан мужчина 1991 года рождения, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Житель Самары отпущен до суда".