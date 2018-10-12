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Баскетбольная «Самара» дома разгромила «Химки-Подмосковье»

В четверг, 11 октября, в Самаре прошел второй матч регулярного чемпионата Суперлиги-1 по баскетболу. На паркете МТЛ Арены встречались команды «Самара» и «Химки-Подмосковье». и этот матч стал успешным для самарских баскетболистов. Они уверенно обыграли гостей со счетом 87:53.

Самарцы взали инициативу с первых минут матча, что позволило им закончить первый период с двойным преимуществом - 31:15. Во втором периоде хозяева только увеличили отрыв - 21:5. Однако в третьей четверти гости заставили самарских болельщиков немного поволноваться за свою команду. Этот период остался за «Химками-Подмосковье» - 18:25. Самарцы не дали противнику долго радоваться успеху - в завершающем пероде они вновь вырвались вперед, закончив его со счетом 17:8.

Самыми результативными в составе «Самары» в это матче стали Максим Дыбовский, на его счету 18 очков; Максим Числов, который набрал 13 очков, и Дмитрий Халдеев, который сделал дабл-дабл - 11 очков и 10 подборов.

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Назад. 12 октября 2018
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