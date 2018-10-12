16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Срок штормового предупреждения в Самарской области продлен на сутки

Читали 1

Штормовое предупреждение в Самарской области из-за сильного ветра продлено на сутки. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

«С 19:00 11 октября до 19:00 (MSK+1) 12 октября в Самарской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ветер северо-западный 5-10 м/с; днем ветер северо-западный 7-12 м/с, местами по Самарской области порывы 15-18 м/с»,– говорится в сообщении.

Температура воздуха в Самарской области ночью будет колебаться в диапазоне от -2 до 3°С, днем – от 5 до 10°С. В Самаре ночью ожидается 1 – 3 °С, днем – 7 – 9 °С. В связи с ухудшением погоды специалисты советуют жителям региона избегать находиться у линий электропередач, деревьев, щитов рекламы и витрин.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 октября 2018
Руководитель ГЖИ Самарской области заключен под стражу до 8 декабря
Баскетбольная «Самара» дома разгромила «Химки-Подмосковье»
Срок штормового предупреждения в Самарской области продлен на сутки
При старте самарской ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На трассе Самара - Ульяновск нетрезвый водитель врезался в бордюр островка безопасности

В четверг, 27 сентября, в 21:00, в Красноярском в ДТП попал 28-летний водитель ВАЗ-2108, который, нетрезвым ехал по трассе Самара — Ульяновск со стороны пос. Мирный. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она