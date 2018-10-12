Срок штормового предупреждения в Самарской области продлен на сутки

12.10.2018 10:28 Читали 1

Штормовое предупреждение в Самарской области из-за сильного ветра продлено на сутки. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

«С 19:00 11 октября до 19:00 (MSK+1) 12 октября в Самарской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ветер северо-западный 5-10 м/с; днем ветер северо-западный 7-12 м/с, местами по Самарской области порывы 15-18 м/с»,– говорится в сообщении.

Температура воздуха в Самарской области ночью будет колебаться в диапазоне от -2 до 3°С, днем – от 5 до 10°С. В Самаре ночью ожидается 1 – 3 °С, днем – 7 – 9 °С. В связи с ухудшением погоды специалисты советуют жителям региона избегать находиться у линий электропередач, деревьев, щитов рекламы и витрин.