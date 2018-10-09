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В Самаре пройдет конкурс по выбору названия для Фрунзенского моста

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Фрунзенский мост, который сейчас строится в Самаре, планируется переименовать. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в «Твиттере».

«Есть идея объявить народный конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самара»,– говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей уже предложили свои варианты названия для объекта. В числе прочего, жители региона предлагают присвоить мосту названия «Мост Степана Разина», «Мост Гагарина», «Мост Доброй надежды», «Ровный» и «Самарский».

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направляется 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного. В сентябре стартовал финальный, 11-й этап, надвижки руслового пролетного строения моста.

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Назад. 09 октября 2018
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