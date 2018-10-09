Анастасия Павлюченкова одержала победу на старте турнира в Линце

09.10.2018 10:48

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова успешно преодолела первый круг турнира в Линце (Австрия), обыграв в двух сетах представительницу Словакии Викторию Кужмову со счетом 7:5, 7:5, сообщает championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. За это время Павлюченкова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Ее соперница выполнила 11 эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и сделала три брейка.

"Конечно, у меня остались прекрасные воспоминания о турнире в Линце. Приятно было приехать сюда с мыслями о том, что три года назад я взяла здесь титул. Ощущения прекрасные, но это новый сезон, новая неделя. Каждый матч получается непростым. Я бы хотела вновь выиграть этот турнир, но впереди долгий и непростой путь. Сейчас об этом думать не стоит.

В концовке матча я сыграла стабильнее и лучше. Виктория сегодня подавала невероятно. Я знала, что у нее прекрасная подача, особенно в зале. Я уже видела ее игры раньше. Очень рада, что смогла сделать брейк при счете 5:5 во втором сете. Это стало ключевым моментом. На приеме я просто старалась угадывать и играть как можно лучше", — поделилась впечатлениями от матча Анастасия.

За выход в четвертьфинал соревнований 27-летняя россиянка, посеянная под шестым номером, поспорит либо с Верой Лапко (Беларусь), либо с Белиндой Бенчич (Швейцария).

Турнир в Линце завершится 14 октября.