"Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное" удостоена золотой медали на британском International Beer Challenge 2018

04.10.2018 13:43 Читали 1

Новинка 2017 года "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное" получила золотую медаль на престижном британском конкурсе International Beer Challenge 2018. Жюри высоко оценило превосходное качество и уникальный освежающий вкус напитка, выбрав его лауреатом категории "Специальные сорта".

International Beer Challenge — это ежегодный международный конкурс, который является крупнейшим профессиональным дегустационным конкурсом тарированного пива в мире. В этом году конкурс прошел в Великобритании в 21-й раз. В течение нескольких дней именитые дегустаторы и международные эксперты в области пивоварения выбирают лучшие сорта янтарного напитка, присланные из разных стран. Каждому образцу присваивается числовой код, после судейская коллегия проводит анонимную оценку по вкусу, аромату, внешнему виду и ряду других критериев.

В этом году в номинации "Специальные сорта" золотой медали конкурса было удостоено безалкогольное пиво "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное". Это особое нефильтрованное пиво, пополнившее безалкогольную линейку "Балтики" в прошлом году, отличает уникальный вкус с фруктовыми нотками, обладающий особенной свежестью и плотной пеной. Это абсолютно новый безалкогольный напиток, позволяющий не ограничивать себя и наслаждаться насыщенным вкусом нефильтрованного пива в любое время.

Павел Еранкевич, старший директор по развитию стратегии и национальным брендам, Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Золотая медаль международного конкурса International Beer Challenge 2018 — это, во-первых, еще одно доказательство высокого качества и превосходного вкуса "Балтики 0 Нефильтрованное Пшеничное", а во-вторых, подтверждение того, что мы всегда стараемся предложить своим потребителям лучшие сорта, соответствующие передовым мировым трендам и инновационным подходам к пивоварению".

Сергей Щекин, директор филиала "Балтика-Самара":

"Балтика-Самара — один из четырех заводов компании в России, которые производят безалкогольное пиво "Балтика 0". Производство на нашем предприятии было запущено в 2017 году. Специально установленное оборудование позволяет изготавливать пиво по технологии мембранной фильтрации — бережного удаления алкоголя из готового пива, а не по технологии остановленного брожения. Такой метод позволяет производить безалкогольное пиво, не отличающееся по вкусовым качествам от пива, содержащего алкоголь. При этом используется классическая рецептура и высококачественное сырье. Приятно наблюдать, как наш уникальный безалкогольный сорт "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное" завоевывает любовь и признание у потребителей и профессионалов".