В Самаре открылась выставка к 100-летию Гражданской войны

04.10.2018 13:29 Читали 3

В среду, 3 октября, в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка всероссийского масштаба "Альтернативы Советской власти", посвященной 100-летию Гражданской войны в России, сообщает правительство Самарской области.

Выставка организована Государственной публичной исторической библиотекой России при поддержке Российского исторического общества, фонда "История Отечества" (г. Москва) с участием Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Документы свидетельствуют, что война шла не только между белыми и красными. Выставка покажет, насколько широк был спектр политических и общественных сил, противостоявших друг другу в ходе Гражданской войны. Это созданный эсэрами Комуч, повстанцы под руководством батьки Махно, Комитет освобождения Черноморья, боровшийся и с белыми, и с красными.

В основе экспозиции — фотодокументы и листовки времен Гражданской войны из фондов Центра социально-политической истории — филиала ГПИБ России, многие из которых экспонируются впервые.

Региональный контент выставки — экспозиция "Эпоха Комуча" расскажет о событиях 1918 года, когда в Самаре к власти пришел Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), провозгласивший своей целью создание Российской федеративной демократической республики.

На выставке будут представлены книги, посвященные Комучу, копии документов из фондов Центрального государственного архива Самарской области, уникальные сборники документов "Приказы Комитета членов Учредительного собрания" и "Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания". В составе экспозиции можно будет увидеть воспоминания деятелей Комуча, материалы периодической печати и редкие издания тех лет.

Главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный отмечает: "С 8 июня по 7 октября 1918 года столица губернии была центром демократических сил страны. В этот период в Самаре были сформированы ведомства (министерства), организована Народная армия, открыт университет, восстановлены демократические свободы — слова, печати, собраний… Это событие широко освещалось в центральной прессе, ему посвящались книги, кинофильмы. И в год 100-летия мимо этого факта пройти невозможно".