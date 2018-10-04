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БК "Самара" начинает новый сезон в российской Суперлиге 

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В прошлом сезоне "Самара" впервые в новейшей истории клуба дошла до финала Суперлиги, завоевав серебряные медали чемпионата. Подготовку к сезону-2018/2019 команда начала в августе и провела за два месяца сборы и контрольные матчи в Самаре, Саратове и Прибалтике.

Нынешний чемпионат будет заметно отличаться от предыдущего. Изменилось количество участников турнира: в прошлом сезоне выступали 14 команд, сейчас же старт возьмут 16. Покинула Суперлигу-1 "Рязань", а сразу три команды дебютируют в чемпионате: недавно игравший в Самаре на Кубке Приматова екатеринбургский "Уралмаш", чемпион Суперлиги-2 ярославский "Буревестник" и созданный летом "Восток-65" с Сахалина. Команды сыграют друг с другом в два круга (а не в три, как в сезоне-2017/2018), и в рамках регулярного чемпионата каждая команда проведет по 30 матчей. Регулярный чемпионат стартует 4 октября и должен завершиться 18 марта. По его итогам восемь лучших команд продолжат борьбу в плей-офф.
"Первых игр мы ждем с опаской и напряжением: зная, как неплохо сейчас выглядит "Буревестник", усилившийся двумя легионерами, мы чувствуем некоторое волнение. Игра будет сложной. Но мы постараемся все сделать для того, чтобы ее выиграть. Поддержка болельщиков будет лишний раз подстегивать нашу команду показывать красивую игру, результативную и, главное, победную", — поделился ожиданиями от предстоящих соревнований главный тренер "Самары" Игорь Грачев.
8 октября "Самара" сыграет с "Буревестником", 11-го — с "Химками-Подмосковье". Обе игры пройдут в "МТЛ Арене", начало — в 19:00. Вход для болельщиков свободный.

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Назад. 04 октября 2018
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