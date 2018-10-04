Перевозчики подтвердили, что проезд в Самаре подорожает с 1 ноября

04.10.2018 12:22 Читали 4

В Самаре с 1 ноября за проезд в маршрутных такси придется платить больше.

Повышение тарифов подтвердил на радио "Комсомольская правда — Самара" перевозчик ООО "Рейс". Он обслуживает маршруты 1к, 4, 27к, 46, 48к, 89, 96, 99, 205, 207, 210, 215, 266, 268, 297.

Перевозчик, который пожелал остаться неизвестным, сообщил "КП-Самара", что повышение произойдет через месяц — с 1 ноября.

Напомним, несколько дней назад в маршрутках Самары появились объявления, что проезд с 1 ноября будет стоить 30 рублей. Таким образом, тарифы поднимут на 5 рублей.

В самарской мэрии повышение проезда в маршрутных такси упорно отрицают. Представители администрации несколько раз заявляли, что о повышении тарифов они ничего не знают.

У соседей, в крупных региональных центрах, проезд в машрутках стоит меньше, чем в Самаре с 1 ноября.

Саратов — 23 рубля

Ульяновск — 20 рублей (после 20:00 — 24 рубля)

Казань — 25 рублей

Оренбург — 25 рублей

Пенза — 23 рубля

Нижний Новгород — 28 рублей

Саранск — 19-20 рублей

В Москве, кстати, поездка в маршрутке обойдется на 25 рублей дороже, чем в Самаре — 55 рублей.