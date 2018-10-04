Защитник Захарчук перешел из ЦСК ВВС в "Адмирал"

04.10.2018 10:19 Читали 3

31-летний защитник Степан Захарчук перешел из ЦСК ВВС в "Адмирал". За самарскую команду он успел провести шесть матчей, набрав 4 (2+2) очка.

Сезон-2017/18 Захарчук начинал в составе казанского "Ак Барса". В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ он отдал две результативные передачи и набрал 31 минуту штрафного времени. На финише сезона Степан провёл шесть матчей за "Торпедо" из Нижнего Новгорода, отдал одну передачу и заработал 52 минуты штрафа. 31 августа Захарчук подписал контракт с ЦСК ВВС.