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Защитник Захарчук перешел из ЦСК ВВС в "Адмирал"

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31-летний защитник Степан Захарчук перешел из ЦСК ВВС в "Адмирал". За самарскую команду он успел провести шесть матчей, набрав 4 (2+2) очка.

Сезон-2017/18 Захарчук начинал в составе казанского "Ак Барса". В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ он отдал две результативные передачи и набрал 31 минуту штрафного времени. На финише сезона Степан провёл шесть матчей за "Торпедо" из Нижнего Новгорода, отдал одну передачу и заработал 52 минуты штрафа. 31 августа Захарчук подписал контракт с ЦСК ВВС.

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Новости

Назад. 04 октября 2018
Защитник Захарчук перешел из ЦСК ВВС в "Адмирал"

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