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Капитан "Лады" Дарья Дмитриева вошла в состав сборной России по гандболу

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В состав сборной из четверых тольяттинок, находившихся с 17 сентября на сборах в Подмосковье, вошла одна лишь Дарья Дмитриева.

Из-за травмы ноги не смогла полноценно принять участие в УТС Полина Ведехина, которая накануне вернулась в Тольятти и уже проходит курс лечения, необходимый для ее скорейшего возвращения в строй. 28 сентября из расположения сборной в Автоград прибудут Алена Амельченко и Елена Уткина, которые присоединятся к "Ладе", ведущей подготовку к визиту на очередные матчи чемпионата суперлиги в Астрахань и Волгоград.

Подмосковная программа сбора национальной российской дружины завершена. На товарищеские игры в Германию она отправится утром 28 сентября. Ее первый контрольный поединок с немками будет сыгран 29 сентября в Дессау-Рослау, второй — 30-го в Нордхаузене. Обе встречи начнутся в 15.00 по местному времени (16.00 мск).

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Новости

Назад. 28 сентября 2018
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