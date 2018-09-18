Ведущие "Еда, я люблю тебя" попробовали в Самаре бефстроганов, уху и оливье

18.09.2018 19:26

В Самаре ведущие телеканала "Пятница!" Егор Калейников, Артем Королев и Диля Долинская узнали интересные рецепты бефстроганова, ухи и оливье.

В эко-парке "Дубрава" Артем Королев дегустирует уху, к которой подают три соуса. Он высоко оценил блюдо, приготовленное в "Дубраве", и дал высшую оценку: "Программа "Еда, я люблю тебя" рекомендует!"

Далее Королев отправился в Red Rak на ул. Куйбышева - пробовать сливочную уху. "Просто идеально! Непримечательный снаружи и внутри, этот ресторан предложил нам самую вкусную уху, какую я когда-либо пробовал в своей жизни. Поэтому ресторан Red Rak точно достоин вашего визита", - подводит итог дегустации ведущий.

Затем Артем посещает "Старую квартиру" на ул. Самарской. Отведав ухи с водкой, Королев отметил, что люди боятся добавлять специи: "Вкус легкий, насыщенный бульон, но, думаю, я забуду этот вкус, как только выйду отсюда. Специально за ней я бы сюда не пришел, но, совершенно точно, я пришел бы сюда из-за этого антуража".

В ресторане "Сказка" в пос. Управленческий Артем Королев пробует уху по-суворовски: неклассический рецепт с добавлением картошки и грибов. К рыбному супу подаются расстегаи с лососем. Ведущий остался доволен.

Ресторан "Чешская утка" предлагает старочешскую уху с пассерованными овощами, лососем, белым вином, сливками и соусом песто. "Как это можно называть ухой? Это просто крем-суп сливочный с лососем. Вино дает приятное легкое послевкусие. Безумно вкусно!" - говорит Артем.

Второй ведущий, Егор Калейников, дегустирует первый бефстроганов в ресторане отеля Lotte. Здесь подают мясо с гарниром из картофеля и соусом. "Мясо просто расползается. А сметаны достаточное количество: не много и не мало. Я считаю, что этим мясом можно угостить французов, которые приедут погостить в Самару", - резюмирует ведущий.

Следующий бефстроганов Калейников пробует в ресторане "Пряный барашек". Мясо подается в ресторане с кусочками свежих томатов и картофелем во фритюре. "Здесь мясо пожестче, и мне это нравится", - говорит ведущий.

В "Чиполучо" на ул. Молодогвардейской Егор пробует бефстроганов из печени в сливках с гарниром из картофельного пюре. Ведущий не смог дать объективную оценку, так как не любит печень. Егор прибег к помощи гостьи ресторана, которая отметила блюдо как вкусное и приготовленное хорошо.

В семейном заведении "Конфитюр" Егор Калейников пробует самую домашнюю версию бефстроганова - из курицы, которое ему подали с рисом. Ведущий остался доволен блюдом.

Заключительный бефстроганов - по-кубински - Калейников будет дегустировать в мясном ресторане "Крошка Молли". Мясо, обжаренное с овощами, подается с перцем чили. "Ой какое мягкое и вкусное! Это полноценное блюдо, которое не будут подавать с картофелем и рисом. Оно отличается от всех, которые я в Самаре дегустирую", - отметил ведущий.

Диля Долинская в поисках лучшего старинного рецепта оливье отправилась в ресторан "Скрябин". Ведущей подали традиционный салат с черной икрой и раковыми шейками. "Наверное, многие меня не поймут, но мне не нравится", - сказала Долинская, отведав блюдо и сравнив его с "домашним" вариантом салата с майонезом и зеленым горошком.

В кафе "Отдых" на набережной Долинская пробует "облегченный" вариант салата "Оливье": мясо заменили лососем, соленые огурцы - на свежие, майонез - авторским соусом. "Это реально очень вкусно!" - отмечает Диля.

В столовую "Два перца" девушка отправляется, чтобы попробовать "советский "Оливье" - салат "Столичный" с вареной колбасой. "Салат выглядит ничуть не хуже, чем в ресторане", - отмечает ведущая. "Это действительно вкусно!" - уже после дегустации резюмирует Диля.

В "Трех оленях" Долинская пробует "родственника" оливье - окрошку из ветчины домашнего северного оленя. "Здесь очень специфический вкус, напоминает говядину, но… ", - ведущая не смогла оценить блюдо именно как окрошку, но дала высокую оценку как самостоятельному блюду, такого она никогда не пробовала.

Полную версию передачи "Еда, я люблю тебя. Самара" можно посмотретьна сайте телеканала "Пятница!"