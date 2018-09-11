Болельщики "Крыльев" встретили Йоана Молло в аэропорту

11.09.2018 20:56 Читали 1

Французский полузащитник прибыл в расположение нашей команды и сегодня приступает к тренировочному процессу.

Хорошо знакомый самарским любителям футбола полузащитник Йоан Молло прибыл в Самару. В зоне прилета аэропорта "Курумоч" его несмотря на ночное время встречала толпа поклонников. Сегодня, 11 сентября Йоан начнет тренировки с основной командой "Крыльев".

— Я готов сразу же включиться в тренировочный процесс, — отметил Молло. — Здорово, что в команде остались ребята, с которыми играл до этого. Так получается, что я уже не первый раз присоединяюсь к команде, когда сезон уже начался. Но это не мешает мне показывать хороший футбол. Я вернулся в Самару, чтобы помогать полюбившейся мне команде и, в том числе, решать исходы важных матчей в нашу пользу.