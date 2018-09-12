Житель Оренбургской области подозревается в нападении на полицейского

12.09.2018 09:52 Читали 2

Правоохранители Оренбуржья возбудили в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следователей, днем 10 сентября текущего года подозреваемый в служебной машине полиции несколько раз ударил ножом в шею везшего его участкового-уполномоченного и скрылся. Мужчина напал на силовика, чтобы избежать уголовной ответственности за преступление против несовершеннолетней. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице. Предполагаемый преступник был задержан и заключен под стражу.