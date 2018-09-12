По версии следователей, днем 10 сентября текущего года подозреваемый в служебной машине полиции несколько раз ударил ножом в шею везшего его участкового-уполномоченного и скрылся. Мужчина напал на силовика, чтобы избежать уголовной ответственности за преступление против несовершеннолетней. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице. Предполагаемый преступник был задержан и заключен под стражу.
Житель Оренбургской области подозревается в нападении на полицейского
Правоохранители Оренбуржья возбудили в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.