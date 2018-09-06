16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

БК "Самара" отправилась на сборы в Латвию

Читали 3

Сегодня "Самара" вылетела в Латвию, где запланировано несколько контрольных матчей с командами из Прибалтики и России.

В распоряжении Игоря Грачева 13 баскетболистов: Дмитрий Головин, Максим Числов, Артем Чеваренков, Александр Савенков, Филипп Стойко, Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Владимир Пичкуров, Антон Глазунов, Максим Дыбовский, Алексей Нестеров, Алимджан Федюшин и Игорь Смыгин.

С 6 по 9 сентября самарцы в городе Лиепая сыграют в международном турнире "Wind Basket", в котором примут участие шесть команд из трех стран. В подгруппе соперниками самарской команды станут серебряный призер чемпионата Латвии, участник Единой лиги ВТБ рижский ВЭФ (7 сентября), а также хозяева турнира, "Лиепая" (8 сентября). В другой подгруппе сыграют чемпион Латвии "Вентспилс", бронзовый призер чемпионата Литвы "Нептунас" и пермская "Парма".

11 и 12 сентября там же в Лиепае "Самара" проведет еще два матча.

13 сентября команда вернется в Самару.

Версия для печати

Новости

Назад. 06 сентября 2018
БК "Самара" отправилась на сборы в Латвию
Пожар на заводе в Тольятти: погибли двое рабочих
Изменилось время утренних рейсов теплоходов Самара-Рождествено
Шляхтин прокомментировал информацию об отсутствии системы пожаротушения на «Самара-Арене»: "Это не моя зона ответственности"

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Как минимизировать потери от валютной конвертации

Люди часто путешествующие, а также пользующиеся услугами зарубежных онлайн-магазинов при совершении операций часто несут дополнительные расходы. Дело в том, что в связи с так называемой валютной переоценкой у пользователей банковских карт могут возникать дополнительное списания средств. Выясним, как и почему происходит эта процедура, а также как наиболее выгодно совершать покупки в валюте.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре малыши в Доме ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

В Самаре прокуратура Красноглинского района проверила соблюдение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних в отделении "Малютка" Дома ребенка "Солнышко", в котором проживают дети до четырех лет.

Он и она