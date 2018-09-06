Пожар на заводе в Тольятти: погибли двое рабочих

06.09.2018 13:48 Читали 4

Днем 6 сентября в Тольятти на улице Новозаводской загорелась емкость с дизельным топливом

В четверг, 6 сентября, на территории бывшего завода "Фосфор", который находится на улице Новозаводской в Тольятти, произошел пожар. Черные клубы дыма, по словам местных жителей, были видны издалека.

Как сообщили корреспонденту "Комсомольской правды — Самара" в региональном ГУ МЧС, вызов на пульт дежурного поступил в 12:14. Загорелась емкость с дизельным топливом с последующим разливом по территории площадью 200 квадратных метров. На место происшествия выезжали 20 пожарных и 6 единиц спецтехники. Локализовать возгорание удалось в 12:20, а полностью его потушить в 12:34.

К сожалению, в результате случившегося погибли двое рабочих. По предварительным данным, ЧП произошло при проведении сварочных работ.

Информацию о погибших подтвердили в СУ СК по Самарской области. По данным пресс-службы ведомства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.