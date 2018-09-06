Шляхтин прокомментировал информацию об отсутствии системы пожаротушения на «Самара-Арене»: "Это не моя зона ответственности"

06.09.2018 10:45 Читали 4

И.о. министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию об отсутствии на «Самара-Арене» систем пожаротушения, противодействия терроризму и сигнализации.

"Я не знаю, это не моя зона ответственности, у арены есть подрядчик, лучше спросить у него", — сказал Шляхтин.

О проблемах сегодня сообщил Telegram-канал "Мутко против": "Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен — он тупо подключен не до конца. В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится — системы газового и порошкового тушения еще никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать — сигнализация подключена только на половине стадиона".

Отметим, что "Самара-Арена" приняла 6 матчей ЧМ-2018 и 4 матча "Крыльев Советов" в текущем сезоне.