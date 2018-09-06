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Шляхтин прокомментировал информацию об отсутствии системы пожаротушения на «Самара-Арене»: "Это не моя зона ответственности"

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И.о. министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию об отсутствии на «Самара-Арене» систем пожаротушения, противодействия терроризму и сигнализации.

"Я не знаю, это не моя зона ответственности, у арены есть подрядчик, лучше спросить у него", — сказал Шляхтин.

О проблемах сегодня сообщил Telegram-канал "Мутко против": "Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен — он тупо подключен не до конца. В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится — системы газового и порошкового тушения еще никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать — сигнализация подключена только на половине стадиона".

Отметим, что "Самара-Арена" приняла 6 матчей ЧМ-2018 и 4 матча "Крыльев Советов" в текущем сезоне.

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Назад. 06 сентября 2018
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Шляхтин прокомментировал информацию об отсутствии системы пожаротушения на «Самара-Арене»: "Это не моя зона ответственности"

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