РК "Самара" пробился в полуфинал Федеральной регбийной лиги

04.09.2018 14:44

Команда-сборная Самарского региона переиграла ульяновский "Симбирск" 53:39

"Самара" (сборная Самарской области) вышла в полуфинал Федеральной регбийной лиги. На стадионе "Локомотив" в областной столице "Самара" переиграла ульяновский клуб "Симбирск" со счетом 53:39. При этом хозяева вырвали победу, проигрывая по ходу матча 19:26.

— Уступив первый тайм 19:26, наша команда во втором тайме показала характер и уверенно закончила встречу, — рассказали представители "Самары".

За выход в финал сборная Самарского региона поборется со сборной Нижнего Новгорода. Матч пройдет 23 сентября в Казани.

В финале Федеральной регбийной лиги (третий по силе дивизион российского регби, где выступают любительские клубы) встретятся победители всех дивизионов. "Самара" борется за выход в финал из дивизиона "Поволжье".